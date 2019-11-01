Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 3,05 2,80 8,93 ...
01.11.2019 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|3,05
|2,80
|8,93
|Şok Marketler
|9,23
|8,89
|3,82
|Fenerbahçe Futbol
|16,46
|15,90
|3,52
|İhlas Holding
|0,60
|0,58
|3,45
|Alarko GMYO
|55,00
|53,55
|2,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,69
|4,62
|1,52
|Migros Ticaret
|20,80
|20,52
|1,36
|Coca Cola İçecek
|31,58
|31,24
|1,09
|Ford Otosan
|65,20
|64,50
|1,09
|Türk Telekom
|5,87
|5,81
|1,03
|Polisan Holding
|2,57
|2,55
|0,78
|Verusa Holding
|17,33
|17,24
|0,52
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,29
|2,28
|0,44
|Tüpraş
|125,00
|124,50
|0,40
|Eczacıbaşı İlaç
|3,01
|3,00
|0,33
|Anadolu Efes
|19,29
|19,23
|0,31
|Global Yat. Holding
|3,97
|3,96
|0,25
|Garanti Bankası
|9,22
|9,20
|0,22
|Aksa
|10,29
|10,27
|0,19
|Yataş
|6,16
|6,15
|0,16
Kaynak: AA