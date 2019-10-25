Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik.
25.10.2019 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|5,42
|5,23
|3,63
|Fenerbahçe Futbol
|13,32
|13,00
|2,46
|Sasa Polyester
|6,57
|6,43
|2,18
|Aksa
|10,10
|9,90
|2,02
|İhlas Holding
|0,51
|0,50
|2,00
|ASELSAN
|18,51
|18,17
|1,87
|Anadolu Cam
|3,37
|3,31
|1,81
|Alarko Holding
|4,51
|4,43
|1,81
|Güneş Sigorta
|1,78
|1,75
|1,71
|İş Fin.Kir.
|2,44
|2,40
|1,67
|Yataş
|6,30
|6,20
|1,61
|Trakya Cam
|3,03
|2,99
|1,34
|Galatasaray Sportif
|1,56
|1,54
|1,30
|İhlas Gayrimenkul
|0,78
|0,77
|1,30
|Aksa Enerji
|2,58
|2,55
|1,18
|T.S.K.B.
|0,90
|0,89
|1,12
|GSD Holding
|0,94
|0,93
|1,08
|Doğuş Otomotiv
|8,54
|8,45
|1,07
|Enka İnşaat
|5,71
|5,65
|1,06
|Türk Traktör
|42,48
|42,06
|1,00
Kaynak: AA