Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 4,55 4,19 8,59 ...
18.10.2019 14:25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tukaş
|4,55
|4,19
|8,59
|Konya Çimento
|206,00
|191,70
|7,46
|Garanti Bankası
|9,34
|8,71
|7,23
|Sabancı Holding
|8,85
|8,28
|6,88
|İhlas Holding
|0,51
|0,48
|6,25
|Halkbank
|5,64
|5,31
|6,21
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|1,13
|6,19
|Vakıflar Bankası
|4,50
|4,24
|6,13
|Akbank
|7,31
|6,90
|5,94
|Doğuş Otomotiv
|7,14
|6,74
|5,93
|Park Elek.Madencilik
|2,92
|2,76
|5,80
|Çemaş Döküm
|1,10
|1,04
|5,77
|Migros Ticaret
|20,30
|19,20
|5,73
|Türk Traktör
|40,14
|37,98
|5,69
|Yataş
|5,81
|5,51
|5,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|2,21
|5,43
|ASELSAN
|17,80
|16,91
|5,26
|Arçelik
|18,02
|17,13
|5,20
|Polisan Holding
|2,65
|2,52
|5,16
|Türk Telekom
|5,49
|5,23
|4,97
Kaynak: AA