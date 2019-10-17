Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 6,80 6,38 6,58 ...
17.10.2019 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|6,80
|6,38
|6,58
|ICBC Turkey Bank
|3,94
|3,79
|3,96
|Odaş Elektrik
|1,55
|1,50
|3,33
|Pegasus
|60,40
|58,65
|2,98
|Fenerbahçe Futbol
|11,97
|11,64
|2,84
|Coca Cola İçecek
|30,18
|29,38
|2,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,43
|0,42
|2,38
|Çelebi
|100,00
|97,85
|2,20
|İhlas Holding
|0,48
|0,47
|2,13
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,66
|1,63
|1,84
|Verusa Holding
|14,35
|14,11
|1,70
|Vestel
|9,27
|9,14
|1,42
|Torunlar GMYO
|1,55
|1,53
|1,31
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,82
|1,22
|GSD Holding
|0,86
|0,85
|1,18
|Bim Mağazalar
|46,52
|46,00
|1,13
|Global Yat. Holding
|3,61
|3,57
|1,12
|Arçelik
|17,36
|17,20
|0,93
|Karsan Otomotiv
|1,11
|1,10
|0,91
|Anadolu Efes
|19,34
|19,18
|0,83
Kaynak: AA