Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

24.09.2019 13:25

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 2,33 2,08 12,02 Çemaş Döküm 1,24 1,15 7,83 Özderici GMYO 1,15 1,09 5,50 Tekfen Holding 19,18 18,34 4,58 Alarko GMYO 52,10 50,50 3,17 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,05 1,02 2,94 Gentaş 1,42 1,38 2,90 Trakya Cam 2,90 2,82 2,84 İskenderun Demir Çelik 6,02 5,87 2,56 ASELSAN 19,01 18,54 2,54 Galatasaray Sportif 1,65 1,61 2,48 Sabancı Holding 9,11 8,89 2,47 Bera Holding 2,08 2,03 2,46 Ereğli Demir Çelik 6,69 6,53 2,45 Garanti Bankası 9,55 9,33 2,36 Beşiktaş Futbol Yat. 1,75 1,71 2,34 Akbank 7,53 7,36 2,31 Tüpraş 138,00 135,00 2,22 İndeks Bilgisayar 7,70 7,54 2,12 Mavi Giyim 43,90 43,00 2,09

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)