Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
10.09.2019 13:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|0,93
|0,89
|4,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,09
|1,05
|3,81
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,96
|1,89
|3,70
|Emlak Konut GMYO
|1,30
|1,26
|3,17
|Kerevitaş Gıda
|2,40
|2,33
|3,00
|Çemaş Döküm
|1,05
|1,02
|2,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,37
|2,70
|Hürriyet Gzt.
|0,79
|0,77
|2,60
|ASELSAN
|19,80
|19,32
|2,48
|Mavi Giyim
|38,94
|38,00
|2,47
|Ülker Bisküvi
|19,46
|19,03
|2,26
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,22
|4,13
|2,18
|Gübre Fabrik.
|4,46
|4,37
|2,06
|Halkbank
|6,46
|6,33
|2,05
|İhlas Holding
|0,51
|0,50
|2,00
|Bera Holding
|2,08
|2,04
|1,96
|MLP Sağlık
|13,66
|13,40
|1,94
|Türk Hava Yolları
|12,06
|11,84
|1,86
|Konya Çimento
|186,10
|183,00
|1,69
|Galatasaray Sportif
|1,81
|1,78
|1,69
Kaynak: AA