Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
05.09.2019 13:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,32
|1,26
|4,76
|Migros Ticaret
|20,68
|19,95
|3,66
|Tofaş Oto. Fab.
|18,94
|18,50
|2,38
|Ereğli Demir Çelik
|6,65
|6,50
|2,31
|Eczacıbaşı İlaç
|2,72
|2,66
|2,26
|Gersan Elektrik
|2,33
|2,28
|2,19
|Çelebi
|101,00
|99,00
|2,02
|İhlas Holding
|0,51
|0,50
|2,00
|Fenerbahçe Futbol
|9,23
|9,07
|1,76
|Kerevitaş Gıda
|2,32
|2,28
|1,75
|Ege Endüstri
|490,30
|482,60
|1,60
|Türk Traktör
|38,18
|37,60
|1,54
|Hürriyet Gzt.
|0,76
|0,75
|1,33
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,63
|1,61
|1,24
|Soda Sanayii
|5,73
|5,66
|1,24
|Parsan
|14,61
|14,44
|1,18
|GSD Holding
|0,86
|0,85
|1,18
|Çemtaş
|5,37
|5,31
|1,13
|İş GMYO
|0,92
|0,91
|1,10
|Anadolu Grubu Holding
|14,05
|13,92
|0,93
Kaynak: AA