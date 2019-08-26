Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

26.08.2019 13:26

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 2,63 2,53 3,95 Enka İnşaat 5,72 5,55 3,06 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,33 3,03 Eczacıbaşı İlaç 2,53 2,46 2,85 Yataş 5,41 5,29 2,27 Fenerbahçe Futbol 7,79 7,63 2,10 Alarko Holding 3,96 3,90 1,54 Tüpraş 134,00 132,00 1,52 Net Holding 1,55 1,53 1,31 Gübre Fabrik. 4,11 4,06 1,23 İhlas Gayrimenkul 0,83 0,82 1,22 Çemtaş 5,20 5,14 1,17 Koza Altın 65,45 64,75 1,08 Çelebi 91,80 90,85 1,05 Göltaş Çimento 10,03 9,93 1,01 Afyon Çimento 4,09 4,05 0,99 Gersan Elektrik 2,14 2,12 0,94 Soda Sanayii 5,69 5,64 0,89 Şok Marketler 10,84 10,75 0,84 Alarko GMYO 42,34 42,00 0,81

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)