Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
23.08.2019 13:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,00
|0,96
|4,17
|Ereğli Demir Çelik
|6,45
|6,21
|3,86
|Coca Cola İçecek
|35,92
|34,74
|3,40
|MLP Sağlık
|12,31
|11,91
|3,36
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,33
|3,03
|Tekfen Holding
|21,32
|20,70
|3,00
|Sasa Polyester
|5,84
|5,68
|2,82
|Emlak Konut GMYO
|1,17
|1,14
|2,63
|Eczacıbaşı İlaç
|2,44
|2,38
|2,52
|Afyon Çimento
|4,12
|4,02
|2,49
|Gözde Girişim
|2,54
|2,48
|2,42
|Pegasus
|69,70
|68,25
|2,12
|Ford Otosan
|58,40
|57,20
|2,10
|Kerevitaş Gıda
|1,99
|1,95
|2,05
|Vakıflar Bankası
|4,48
|4,39
|2,05
|Koç Holding
|17,72
|17,37
|2,01
|Çemtaş
|5,09
|4,99
|2,00
|Gersan Elektrik
|2,13
|2,09
|1,91
|Çelebi
|91,30
|89,60
|1,90
|Zorlu Enerji
|1,14
|1,12
|1,79
Kaynak: AA