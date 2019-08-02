Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 9,77 9,44 3,50 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,34 2,94 MLP Sağlık 12,04 11,70 2,91 Park Elek.Madencilik 3,09 3,02 2,32 İhlas Holding 0,50 0,49 2,04 Polisan Holding 2,37 2,34 1,28 Tekfen Holding 24,36 24,06 1,25 Gözde Girişim 2,85 2,82 1,06 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 0,99 1,01 Türk Traktör 35,00 34,70 0,86 İskenderun Demir Çelik 7,06 7,00 0,86 Türk Telekom 5,31 5,27 0,76 Galatasaray Sportif 1,48 1,47 0,68 Parsan 16,45 16,34 0,67 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,70 1,69 0,59 Alarko GMYO 41,76 41,52 0,58 Bim Mağazalar 47,20 47,00 0,43 Koza Madencilik 7,28 7,25 0,41 Koza Altın 56,60 56,50 0,18 Konya Çimento 183,80 183,60 0,11

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)