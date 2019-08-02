Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|9,77
|9,44
|3,50
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,34
|2,94
|MLP Sağlık
|12,04
|11,70
|2,91
|Park Elek.Madencilik
|3,09
|3,02
|2,32
|İhlas Holding
|0,50
|0,49
|2,04
|Polisan Holding
|2,37
|2,34
|1,28
|Tekfen Holding
|24,36
|24,06
|1,25
|Gözde Girişim
|2,85
|2,82
|1,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|0,99
|1,01
|Türk Traktör
|35,00
|34,70
|0,86
|İskenderun Demir Çelik
|7,06
|7,00
|0,86
|Türk Telekom
|5,31
|5,27
|0,76
|Galatasaray Sportif
|1,48
|1,47
|0,68
|Parsan
|16,45
|16,34
|0,67
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,70
|1,69
|0,59
|Alarko GMYO
|41,76
|41,52
|0,58
|Bim Mağazalar
|47,20
|47,00
|0,43
|Koza Madencilik
|7,28
|7,25
|0,41
|Koza Altın
|56,60
|56,50
|0,18
|Konya Çimento
|183,80
|183,60
|0,11
Kaynak: AA
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