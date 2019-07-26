Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ASELSAN
|18,78
|18,18
|3,30
|Anadolu Grubu Holding
|11,79
|11,45
|2,97
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,76
|1,71
|2,92
|Çemaş Döküm
|0,72
|0,70
|2,86
|Odaş Elektrik
|1,45
|1,41
|2,84
|Doğan Holding
|1,20
|1,17
|2,56
|Migros Ticaret
|15,95
|15,59
|2,31
|Parsan
|15,12
|14,80
|2,16
|Netaş Telekom.
|7,19
|7,05
|1,99
|Coca Cola İçecek
|34,16
|33,50
|1,97
|Kerevitaş Gıda
|2,11
|2,07
|1,93
|Tukaş
|4,39
|4,31
|1,86
|Metro Holding
|1,12
|1,10
|1,82
|Sasa Polyester
|6,24
|6,13
|1,79
|Aksa
|9,35
|9,19
|1,74
|Zorlu Enerji
|1,22
|1,20
|1,67
|Vakıflar Bankası
|5,06
|4,98
|1,61
|Alarko Holding
|3,33
|3,28
|1,52
|Polisan Holding
|2,19
|2,16
|1,39
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|0,74
|1,35
Kaynak: AA
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