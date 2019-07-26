Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ASELSAN 18,78 18,18 3,30 Anadolu Grubu Holding 11,79 11,45 2,97 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,76 1,71 2,92 Çemaş Döküm 0,72 0,70 2,86 Odaş Elektrik 1,45 1,41 2,84 Doğan Holding 1,20 1,17 2,56 Migros Ticaret 15,95 15,59 2,31 Parsan 15,12 14,80 2,16 Netaş Telekom. 7,19 7,05 1,99 Coca Cola İçecek 34,16 33,50 1,97 Kerevitaş Gıda 2,11 2,07 1,93 Tukaş 4,39 4,31 1,86 Metro Holding 1,12 1,10 1,82 Sasa Polyester 6,24 6,13 1,79 Aksa 9,35 9,19 1,74 Zorlu Enerji 1,22 1,20 1,67 Vakıflar Bankası 5,06 4,98 1,61 Alarko Holding 3,33 3,28 1,52 Polisan Holding 2,19 2,16 1,39 Hürriyet Gzt. 0,75 0,74 1,35

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)