Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|2,74
|2,60
|5,38
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,15
|11,88
|2,27
|Soda Sanayii
|6,46
|6,37
|1,41
|Hürriyet Gzt.
|0,76
|0,75
|1,33
|GSD Holding
|0,84
|0,83
|1,20
|Arçelik
|20,56
|20,32
|1,18
|Parsan
|14,35
|14,19
|1,13
|Yataş
|5,39
|5,33
|1,13
|İhlas Gayrimenkul
|0,91
|0,90
|1,11
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,94
|0,93
|1,08
|Ereğli Demir Çelik
|7,75
|7,67
|1,04
|Ford Otosan
|63,15
|62,50
|1,04
|Kerevitaş Gıda
|2,11
|2,09
|0,96
|Çelebi
|92,05
|91,20
|0,93
|Kardemir (D)
|2,29
|2,27
|0,88
|Anadolu Efes
|20,64
|20,46
|0,88
|Enka İnşaat
|5,84
|5,79
|0,86
|Aksa
|9,21
|9,14
|0,77
|Anadolu Cam
|2,85
|2,83
|0,71
|Bim Mağazalar
|46,72
|46,40
|0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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