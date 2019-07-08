Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tukaş
|4,43
|4,27
|3,75
|Anadolu Efes
|20,40
|19,86
|2,72
|Fenerbahçe Futbol
|7,67
|7,47
|2,68
|Coca Cola İçecek
|32,76
|31,94
|2,57
|Ege Endüstri
|499,50
|489,00
|2,15
|Afyon Çimento
|4,09
|4,01
|2,00
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|1,20
|1,67
|İpek Doğal Enerji
|5,11
|5,03
|1,59
|Alarko GMYO
|43,22
|42,60
|1,46
|Pegasus
|47,14
|46,52
|1,33
|Sasa Polyester
|6,88
|6,79
|1,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|0,99
|1,01
|Doğan Holding
|1,17
|1,16
|0,86
|Koza Madencilik
|6,32
|6,27
|0,80
|Hektaş
|14,44
|14,34
|0,70
|Tofaş Oto. Fab.
|19,22
|19,12
|0,52
|MLP Sağlık
|11,35
|11,30
|0,44
|Gözde Girişim
|2,70
|2,69
|0,37
|Çemtaş
|5,41
|5,39
|0,37
|Koza Altın
|49,50
|49,34
|0,32
Kaynak: AA
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