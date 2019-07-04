Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gersan Elektrik
|2,41
|2,27
|6,17
|Kerevitaş Gıda
|1,84
|1,78
|3,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,36
|2,78
|İhlas Holding
|0,43
|0,42
|2,38
|Göltaş Çimento
|11,26
|11,01
|2,27
|Afyon Çimento
|4,18
|4,09
|2,20
|Migros Ticaret
|14,38
|14,09
|2,06
|Anadolu Cam
|2,88
|2,83
|1,77
|İndeks Bilgisayar
|7,12
|7,00
|1,71
|Çemtaş
|5,50
|5,41
|1,66
|Türk Telekom
|5,30
|5,22
|1,53
|Vakıflar Bankası
|4,70
|4,63
|1,51
|Çemaş Döküm
|0,72
|0,71
|1,41
|Odaş Elektrik
|1,49
|1,47
|1,36
|Konya Çimento
|183,40
|181,20
|1,21
|Türk Hava Yolları
|13,34
|13,19
|1,14
|Türk Traktör
|32,66
|32,36
|0,93
|Anadolu Grubu Holding
|11,14
|11,05
|0,81
|Zorlu Enerji
|1,24
|1,23
|0,81
|Park Elek.Madencilik
|2,59
|2,57
|0,78
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri