Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|5,02
|4,63
|8,42
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,98
|0,94
|4,26
|Gersan Elektrik
|2,08
|2,00
|4,00
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|0,77
|3,90
|Netaş Telekom.
|7,40
|7,16
|3,35
|Eczacıbaşı İlaç
|2,46
|2,39
|2,93
|Özderici GMYO
|0,72
|0,70
|2,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,35
|2,86
|Hektaş
|13,82
|13,45
|2,75
|Enka İnşaat
|5,65
|5,50
|2,73
|Ülker Bisküvi
|20,10
|19,60
|2,55
|Enerjisa Enerji
|5,84
|5,71
|2,28
|Bera Holding
|1,88
|1,84
|2,17
|Bim Mağazalar
|84,70
|82,95
|2,11
|Aksa Enerji
|2,49
|2,44
|2,05
|Şekerbank
|1,01
|0,99
|2,02
|Metro Holding
|1,04
|1,02
|1,96
|Fenerbahçe Futbol
|7,74
|7,60
|1,84
|Türk Hava Yolları
|13,41
|13,17
|1,82
|Arçelik
|19,17
|18,83
|1,81
Kaynak: AA
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