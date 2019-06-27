Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 12,73 11,70 8,80 ICBC Turkey Bank 3,56 3,28 8,54 Pegasus 41,46 39,96 3,75 Şekerbank 0,98 0,95 3,16 Trabzonspor Sportif 1,04 1,01 2,97 Hektaş 12,81 12,46 2,81 TAV Havalimanları 26,68 26,00 2,62 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,82 2,44 Şişe Cam 5,22 5,10 2,35 Coca Cola İçecek 30,76 30,10 2,19 Anadolu Efes 20,12 19,69 2,18 Fenerbahçe Futbol 7,46 7,32 1,91 Türk Traktör 31,02 30,50 1,70 Mavi Giyim 39,20 38,56 1,66 Şok Marketler 9,48 9,33 1,61 Ereğli Demir Çelik 7,80 7,68 1,56 Petkim 4,04 3,98 1,51 ASELSAN 18,00 17,74 1,47 Odaş Elektrik 1,40 1,38 1,45 Otokar 113,70 112,10 1,43

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)