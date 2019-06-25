Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 9,49 9,05 4,86 Ford Otosan 62,20 60,15 3,41 Park Elek.Madencilik 2,42 2,36 2,54 Kerevitaş Gıda 1,65 1,61 2,48 İhlas Holding 0,42 0,41 2,44 Tofaş Oto. Fab. 19,23 18,80 2,29 İndeks Bilgisayar 7,00 6,85 2,19 Coca Cola İçecek 29,56 28,94 2,14 Halkbank 5,51 5,40 2,04 İttifak Holding 7,55 7,40 2,03 Gentaş 1,52 1,49 2,01 İş GMYO 1,02 1,00 2,00 TAV Havalimanları 25,78 25,30 1,90 Parsan 14,60 14,36 1,67 Trakya Cam 3,05 3,00 1,67 İş Bankası (C) 5,92 5,83 1,54 Göltaş Çimento 10,69 10,55 1,33 Alarko Holding 3,23 3,19 1,25 Pegasus 38,84 38,36 1,25 Fenerbahçe Futbol 7,32 7,23 1,24

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)