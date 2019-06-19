Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İndeks Bilgisayar
|7,18
|6,65
|7,97
|İpek Doğal Enerji
|5,68
|5,47
|3,84
|Ford Otosan
|60,90
|59,10
|3,05
|Odaş Elektrik
|1,45
|1,41
|2,84
|Çelebi
|101,80
|99,00
|2,83
|Parsan
|15,45
|15,15
|1,98
|Sabancı Holding
|8,34
|8,21
|1,58
|Özderici GMYO
|0,71
|0,70
|1,43
|Coca Cola İçecek
|28,30
|27,92
|1,36
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,26
|2,23
|1,35
|ICBC Turkey Bank
|3,24
|3,20
|1,25
|Akbank
|6,48
|6,40
|1,25
|GSD Holding
|0,83
|0,82
|1,22
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,83
|1,20
|MLP Sağlık
|12,36
|12,22
|1,15
|Pegasus
|41,16
|40,70
|1,13
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,01
|1,00
|1,00
|Göltaş Çimento
|10,32
|10,24
|0,78
|Şişe Cam
|5,20
|5,16
|0,78
|Good-Year
|2,63
|2,61
|0,77
Kaynak: AA
Bingöl'de toplamak için 20 kilometre yol yürünmesi gereken Kınkor mantarının kilosu 70 TL'ye satılıyor
Son Dakika Haberleri