Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,02
|0,98
|4,08
|Park Elek.Madencilik
|2,16
|2,09
|3,35
|Polisan Holding
|2,54
|2,48
|2,42
|Vestel
|9,73
|9,51
|2,31
|ICBC Turkey Bank
|3,39
|3,33
|1,80
|Parsan
|12,52
|12,30
|1,79
|Emlak Konut GMYO
|1,18
|1,16
|1,72
|Hektaş
|12,60
|12,39
|1,69
|Şok Marketler
|9,18
|9,03
|1,66
|Çemaş Döküm
|0,71
|0,70
|1,43
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,43
|1,41
|1,42
|Alarko Holding
|3,01
|2,97
|1,35
|Hürriyet Gzt.
|0,77
|0,76
|1,32
|GSD Holding
|0,83
|0,82
|1,22
|TAV Havalimanları
|26,60
|26,30
|1,14
|Bera Holding
|1,83
|1,81
|1,10
|Koç Holding
|16,70
|16,52
|1,09
|İş GMYO
|0,97
|0,96
|1,04
|Halkbank
|5,51
|5,46
|0,92
|Arçelik
|17,62
|17,47
|0,86
Kaynak: AA