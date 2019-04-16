Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|64,20
|61,20
|4,90
|Park Elek.Madencilik
|2,44
|2,33
|4,72
|Tüpraş
|132,50
|127,10
|4,25
|İş Bankası (C)
|5,85
|5,62
|4,09
|Bera Holding
|1,84
|1,77
|3,95
|Emlak Konut GMYO
|1,49
|1,44
|3,47
|Albaraka Türk
|1,54
|1,49
|3,36
|Kerevitaş Gıda
|1,57
|1,52
|3,29
|Halkbank
|6,40
|6,20
|3,23
|Türk Hava Yolları
|14,37
|13,94
|3,08
|Aksa Enerji
|2,45
|2,38
|2,94
|Alarko Holding
|2,57
|2,50
|2,80
|Pegasus
|30,20
|29,38
|2,79
|Vakıflar Bankası
|4,42
|4,30
|2,79
|Akbank
|6,32
|6,15
|2,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,49
|1,45
|2,76
|Coca Cola İçecek
|31,56
|30,72
|2,73
|Odaş Elektrik
|1,58
|1,54
|2,60
|Metro Holding
|0,79
|0,77
|2,60
|İndeks Bilgisayar
|7,18
|7,00
|2,57
Kaynak: AA