Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Hava Yolları
|13,93
|13,40
|3,96
|Enerjisa Enerji
|5,16
|4,97
|3,82
|İhlas Holding
|0,37
|0,36
|2,78
|Koza Altın
|41,74
|40,88
|2,10
|İndeks Bilgisayar
|7,85
|7,69
|2,08
|Turkcell
|12,40
|12,15
|2,06
|Ereğli Demir Çelik
|9,28
|9,10
|1,98
|Tofaş Oto. Fab.
|17,89
|17,55
|1,94
|Zorlu Enerji
|1,30
|1,28
|1,56
|Bim Mağazalar
|80,40
|79,20
|1,52
|Çemaş Döküm
|0,75
|0,74
|1,35
|Hürriyet Gzt.
|0,83
|0,82
|1,22
|Özderici GMYO
|0,83
|0,82
|1,22
|Metro Holding
|0,83
|0,82
|1,22
|Akbank
|6,10
|6,03
|1,16
|Net Holding
|1,77
|1,75
|1,14
|Trabzonspor Sportif
|0,91
|0,90
|1,11
|Garanti Bankası
|8,30
|8,21
|1,10
|Petkim
|4,64
|4,59
|1,09
|GSD Holding
|0,93
|0,92
|1,09
Kaynak: AA