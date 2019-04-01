Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|6,82
|6,25
|9,12
|Arçelik
|17,96
|16,90
|6,27
|Vestel
|13,50
|12,89
|4,73
|İndeks Bilgisayar
|7,33
|7,04
|4,12
|TAV Havalimanları
|24,30
|23,34
|4,11
|Anadolu Efes
|18,17
|17,51
|3,77
|Koç Holding
|16,23
|15,69
|3,43
|Galatasaray Sportif
|1,25
|1,21
|3,31
|Aksa
|9,47
|9,18
|3,16
|Şok Marketler
|9,31
|9,04
|2,99
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,44
|1,40
|2,86
|Odaş Elektrik
|1,53
|1,49
|2,68
|Doğan Holding
|1,17
|1,14
|2,63
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,68
|10,41
|2,59
|Coca Cola İçecek
|31,04
|30,34
|2,31
|Ülker Bisküvi
|17,40
|17,04
|2,11
|İttifak Holding
|3,91
|3,83
|2,09
|Kardemir (D)
|2,45
|2,40
|2,08
|Enka İnşaat
|4,68
|4,59
|1,96
|Pegasus
|27,72
|27,20
|1,91
Kaynak: AA