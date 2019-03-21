Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,42
|0,40
|5,00
|Vestel
|13,79
|13,15
|4,87
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|0,86
|4,65
|Kardemir (D)
|2,75
|2,65
|3,77
|Koza Madencilik
|5,96
|5,75
|3,65
|Gentaş
|2,05
|1,98
|3,54
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,19
|1,15
|3,48
|Turkcell
|13,38
|12,97
|3,16
|Garanti Bankası
|9,70
|9,41
|3,08
|Akbank
|6,88
|6,71
|2,53
|Kartonsan
|374,00
|364,80
|2,52
|Karsan Otomotiv
|1,64
|1,60
|2,50
|Şekerbank
|1,25
|1,22
|2,46
|Koza Altın
|44,44
|43,42
|2,35
|Türk Hava Yolları
|14,55
|14,22
|2,32
|Net Holding
|1,90
|1,86
|2,15
|T. Halk Bankası
|7,53
|7,38
|2,03
|İpek Doğal Enerji
|4,86
|4,77
|1,89
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,28
|11,08
|1,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|2,32
|1,72
Kaynak: AA