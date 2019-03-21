Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,42 0,40 5,00 Vestel 13,79 13,15 4,87 İhlas Gayrimenkul 0,90 0,86 4,65 Kardemir (D) 2,75 2,65 3,77 Koza Madencilik 5,96 5,75 3,65 Gentaş 2,05 1,98 3,54 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 1,15 3,48 Turkcell 13,38 12,97 3,16 Garanti Bankası 9,70 9,41 3,08 Akbank 6,88 6,71 2,53 Kartonsan 374,00 364,80 2,52 Karsan Otomotiv 1,64 1,60 2,50 Şekerbank 1,25 1,22 2,46 Koza Altın 44,44 43,42 2,35 Türk Hava Yolları 14,55 14,22 2,32 Net Holding 1,90 1,86 2,15 T. Halk Bankası 7,53 7,38 2,03 İpek Doğal Enerji 4,86 4,77 1,89 Kordsa Teknik Tekstil 11,28 11,08 1,81 Yapı ve Kredi Bank. 2,36 2,32 1,72

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)