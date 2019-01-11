Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,33 1,22 9,02 Karsan Otomotiv 1,38 1,34 2,99 Alarko Holding 2,08 2,02 2,97 Koza Altın 56,15 54,60 2,84 Koza Madencilik 7,70 7,50 2,67 Verusa Holding 16,03 15,64 2,49 Anel Elektrik 1,72 1,68 2,38 Eczacıbaşı Yatırım 7,48 7,31 2,33 İpek Doğal Enerji 5,80 5,67 2,29 Tüpraş 123,70 121,10 2,15 Gübre Fabrik. 2,78 2,73 1,83 Otokar 96,15 94,50 1,75 Park Elek.Madencilik 2,40 2,36 1,69 Albaraka Türk 1,26 1,24 1,61 Vakıflar Bankası 3,78 3,72 1,61 Aksa Enerji 2,74 2,70 1,48 T.S.K.B. 0,73 0,72 1,39 Odaş Elektrik 1,49 1,47 1,36 Metro Holding 0,76 0,75 1,33 Good-Year 3,32 3,28 1,22

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)