Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,33
|1,22
|9,02
|Karsan Otomotiv
|1,38
|1,34
|2,99
|Alarko Holding
|2,08
|2,02
|2,97
|Koza Altın
|56,15
|54,60
|2,84
|Koza Madencilik
|7,70
|7,50
|2,67
|Verusa Holding
|16,03
|15,64
|2,49
|Anel Elektrik
|1,72
|1,68
|2,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,48
|7,31
|2,33
|İpek Doğal Enerji
|5,80
|5,67
|2,29
|Tüpraş
|123,70
|121,10
|2,15
|Gübre Fabrik.
|2,78
|2,73
|1,83
|Otokar
|96,15
|94,50
|1,75
|Park Elek.Madencilik
|2,40
|2,36
|1,69
|Albaraka Türk
|1,26
|1,24
|1,61
|Vakıflar Bankası
|3,78
|3,72
|1,61
|Aksa Enerji
|2,74
|2,70
|1,48
|T.S.K.B.
|0,73
|0,72
|1,39
|Odaş Elektrik
|1,49
|1,47
|1,36
|Metro Holding
|0,76
|0,75
|1,33
|Good-Year
|3,32
|3,28
|1,22
Kaynak: AA