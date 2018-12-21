Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 0,65 7,69 Hürriyet Gzt. 0,97 0,93 4,30 Ford Otosan 53,50 51,60 3,68 İttifak Holding 3,20 3,10 3,23 T.S.K.B. 0,76 0,74 2,70 Odaş Elektrik 2,05 2,00 2,50 Aselsan 24,04 23,54 2,12 Yataş 4,53 4,44 2,03 ICBC Turkey Bank 5,08 4,98 2,01 Gersan Elektrik 3,05 2,99 2,01 Kardemir (D) 2,33 2,29 1,75 Polisan Holding 5,96 5,90 1,02 İş GMYO 1,05 1,04 0,96 Anel Elektrik 1,62 1,61 0,62 Mavi Giyim 32,50 32,32 0,56 İskenderun Demir Çelik< 5,79 5,76 0,52 Borusan Mannesmann 7,77 7,73 0,52 Doğuş Otomotiv 4,14 4,12 0,49 Fenerbahçe Futbol 6,87 6,84 0,44 Global Yat. Holding 3,04 3,03 0,33

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)