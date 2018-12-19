Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,06 1,90 8,42 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,64 0,60 6,67 Sasa Polyester 8,39 7,93 5,80 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,54 1,47 4,76 Anel Elektrik 1,62 1,56 3,85 İş Fin.Kir. 5,17 5,00 3,40 Anadolu Cam 2,57 2,49 3,21 Zorlu Enerji 1,27 1,24 2,42 Gersan Elektrik 3,01 2,94 2,38 Coca Cola İçecek 29,44 29,00 1,52 Gözde Girişim 2,73 2,69 1,49 Gübre Fabrik. 2,82 2,78 1,44 T.S.K.B. 0,73 0,72 1,39 Kardemir (D) 2,22 2,19 1,37 Türk Hava Yolları 15,62 15,41 1,36 Şişe Cam 5,30 5,23 1,34 T. Halk Bankası 6,85 6,76 1,33 Aksa 7,37 7,28 1,24 Vestel 5,79 5,72 1,22 Ereğli Demir Çelik 7,56 7,48 1,07

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)