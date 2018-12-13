Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 1,95 1,88 3,72 Tekfen Holding 21,20 20,46 3,62 Fenerbahçe Futbol 6,66 6,43 3,58 Koza Madencilik 7,60 7,38 2,98 Ford Otosan 50,15 48,80 2,77 Şekerbank 1,14 1,11 2,70 Garanti Bankası 7,69 7,49 2,67 TAV Havalimanları 21,36 20,86 2,40 Soda Sanayii 7,60 7,43 2,29 Şişe Cam 5,39 5,27 2,28 Koza Altın 53,00 51,85 2,22 Gersan Elektrik 3,11 3,05 1,97 Polisan Holding 4,71 4,62 1,95 Petkim 5,00 4,91 1,83 Beşiktaş Futbol Yat. 1,69 1,66 1,81 Galatasaray Sportif 1,20 1,18 1,69 Sabancı Holding 7,37 7,25 1,66 Koç Holding 14,18 13,95 1,65 Eczacıbaşı Yatırım 7,08 6,97 1,58 Net Holding 1,94 1,91 1,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)