Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 1,74 1,67 4,19 Metro Holding 0,81 0,78 3,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,39 2,56 Galatasaray Sportif 1,22 1,19 2,52 Özak GMYO 2,22 2,17 2,30 Fenerbahçe Futbol 6,82 6,69 1,94 Doğan Holding 1,15 1,13 1,77 Ülker Bisküvi 15,65 15,39 1,69 Ereğli Demir Çelik 7,53 7,43 1,35 Vakıflar Bankası 3,96 3,91 1,28 GSD Holding 0,84 0,83 1,20 Hürriyet Gzt. 1,00 0,99 1,01 Coca Cola İçecek 30,78 30,50 0,92 ICBC Turkey Bank 11,05 10,95 0,91 Kardemir (D) 2,30 2,28 0,88 Şekerbank 1,19 1,18 0,85 Zorlu Enerji 1,29 1,28 0,78 Karsan Otomotiv 1,29 1,28 0,78 Tofaş Oto. Fab. 17,21 17,09 0,70 Arçelik 15,29 15,20 0,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)