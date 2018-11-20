Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,29 1,16 11,21 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,40 3,13 8,63 Gözde Girişim 2,84 2,69 5,58 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 0,97 5,15 Koza Madencilik 7,19 7,05 1,99 Bera Holding 1,67 1,64 1,83 Polisan Holding 6,48 6,37 1,73 Park Elek.Madencilik 2,58 2,54 1,57 T.S.K.B. 0,79 0,78 1,28 İş Fin.Kir. 3,25 3,21 1,25 Metro Holding 0,86 0,85 1,18 Hürriyet Gzt. 0,91 0,90 1,11 İpek Doğal Enerji 5,40 5,35 0,93 Tümosan Motor ve Traktör 4,69 4,65 0,86 ICBC Turkey Bank 8,72 8,65 0,81 Petkim 5,19 5,15 0,78 Karsan Otomotiv 1,34 1,33 0,75 Soda Sanayii 6,93 6,89 0,58 Global Yat. Holding 2,55 2,54 0,39 Gersan Elektrik 3,30 3,29 0,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)