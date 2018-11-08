Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Soda Sanayii
|7,39
|7,09
|4,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,28
|0,27
|3,70
|İttifak Holding
|3,61
|3,50
|3,14
|Borusan Mannesmann
|8,98
|8,72
|2,98
|MLP Sağlık
|13,40
|13,05
|2,68
|Doğan Holding
|1,20
|1,18
|1,69
|Tekfen Holding
|22,96
|22,62
|1,50
|GSD Holding
|0,74
|0,73
|1,37
|Migros Ticaret
|16,29
|16,11
|1,12
|Aksa
|9,22
|9,12
|1,10
|Anadolu Cam
|3,10
|3,07
|0,98
|Çemtaş
|7,01
|6,95
|0,86
|Özak GMYO
|2,45
|2,43
|0,82
|Aksa Enerji
|4,02
|3,99
|0,75
|Global Yat. Holding
|2,73
|2,71
|0,74
|Alarko Holding
|2,02
|2,01
|0,50
|Ford Otosan
|59,25
|59,00
|0,42
|Ülker Bisküvi
|15,21
|15,15
|0,40
|Şişe Cam
|5,16
|5,14
|0,39
|Kartonsan
|345,60
|344,40
|0,35