Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler
|10,47
|9,96
|5,12
|Çemaş Döküm
|3,76
|3,58
|5,03
|Coca Cola İçecek
|30,18
|28,84
|4,65
|İttifak Holding
|3,59
|3,45
|4,06
|Doğuş Otomotiv
|4,94
|4,75
|4,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,57
|3,44
|3,78
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,28
|0,27
|3,70
|İhlas Holding
|0,32
|0,31
|3,23
|Tekfen Holding
|23,28
|22,62
|2,92
|İş Fin.Kir.
|2,22
|2,16
|2,78
|Otokar
|76,00
|73,95
|2,77
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,92
|0,90
|2,22
|Yataş
|3,96
|3,88
|2,06
|Soda Sanayii
|7,14
|7,00
|2,00
|Türk Telekom
|3,66
|3,59
|1,95
|Doğan Holding
|1,15
|1,13
|1,77
|Arçelik
|16,41
|16,13
|1,74
|Ülker Bisküvi
|15,15
|14,90
|1,68
|Borusan Mannesmann
|8,78
|8,64
|1,62
|Fenerbahçe Futbol
|7,54
|7,42
|1,62