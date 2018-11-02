Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ereğli Demir Çelik<
|9,38
|8,83
|6,23
|Mavi Giyim
|36,84
|35,00
|5,26
|Kardemir (D)
|3,15
|3,00
|5,00
|Tekfen Holding
|22,80
|21,74
|4,88
|Gersan Elektrik
|3,33
|3,20
|4,06
|İhlas Holding
|0,31
|0,30
|3,33
|ASELSAN
|27,00
|26,20
|3,05
|İskenderun Demir Çelik
|6,93
|6,73
|2,97
|T.S.K.B.
|0,76
|0,74
|2,70
|Borusan Mannesmann
|8,37
|8,15
|2,70
|Migros Ticaret
|15,98
|15,58
|2,57
|Gübre Fabrik.
|2,88
|2,81
|2,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,89
|0,87
|2,30
|Aksa
|9,30
|9,10
|2,20
|Özak GMYO
|2,35
|2,30
|2,17
|Arçelik
|15,78
|15,45
|2,14
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,47
|3,40
|2,06
|MLP Sağlık
|13,76
|13,50
|1,93
|Anadolu Efes
|20,42
|20,04
|1,90
|Gentaş
|2,48
|2,44
|1,64