Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Petkim 5,53 4,73 16,91 Özderici GMYO 5,80 5,20 11,54 Good-Year 3,73 3,57 4,48 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,25 4,00 Alarko GMYO 47,88 46,34 3,32 Sasa Polyester 10,22 9,90 3,23 Koza Altın 47,92 46,54 2,97 Kordsa Teknik Tekstil 8,34 8,10 2,96 Kardemir (D) 4,93 4,79 2,92 Tekfen Holding 20,18 19,65 2,70 Türk Hava Yolları 17,78 17,36 2,42 ASELSAN 27,28 26,66 2,33 İpek Doğal Enerji 5,55 5,43 2,21 Deva Holding 4,20 4,11 2,19 Şişe Cam 5,26 5,15 2,14 Vestel 9,32 9,13 2,08 Park Elek.Madencilik 2,97 2,91 2,06 Koza Madencilik 6,46 6,33 2,05 Anel Elektrik 2,74 2,69 1,86 Akbank 7,25 7,12 1,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)