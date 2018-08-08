Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|19,49
|18,46
|5,58
|Kardemir (D)
|4,69
|4,53
|3,53
|Çemtaş
|6,26
|6,05
|3,47
|Soda Sanayii
|6,65
|6,45
|3,10
|Şişe Cam
|5,07
|4,93
|2,84
|Anel Elektrik
|2,70
|2,63
|2,66
|Net Holding
|1,94
|1,89
|2,65
|İhlas Holding
|0,41
|0,40
|2,50
|Sasa Polyester
|9,93
|9,70
|2,37
|İskenderun Demir Çelik<
|8,64
|8,44
|2,37
|Good-Year
|3,49
|3,41
|2,35
|Turcas Petrol
|1,76
|1,72
|2,33
|Deva Holding
|4,13
|4,04
|2,23
|Koza Altın
|46,22
|45,28
|2,08
|Ege Endüstri
|320,50
|314,20
|2,01
|Aksa Enerji
|4,10
|4,02
|1,99
|Alarko GMYO
|45,22
|44,42
|1,80
|Koza Madencilik
|6,36
|6,25
|1,76
|Migros Ticaret
|18,79
|18,48
|1,68
|Pegasus
|31,46
|31,00
|1,48