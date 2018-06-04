Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|42,94
|39,50
|8,71
|İpek Doğal Enerji
|7,37
|6,98
|5,59
|Sasa Polyester
|10,62
|10,16
|4,53
|Ayen Enerji
|3,63
|3,49
|4,01
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|0,25
|4,00
|ICBC Turkey Bank
|5,23
|5,08
|2,95
|Koza Madencilik
|8,74
|8,49
|2,94
|Pegasus
|26,78
|26,04
|2,84
|Halk GMYO
|0,80
|0,78
|2,56
|Kardemir (D)
|4,90
|4,78
|2,51
|Akbank
|7,90
|7,71
|2,46
|Coca Cola İçecek
|36,14
|35,28
|2,44
|Deva Holding
|3,83
|3,74
|2,41
|Anadolu Cam
|2,70
|2,64
|2,27
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,29
|2,24
|2,23
|Vakıf GMYO
|1,91
|1,87
|2,14
|Doğan Holding
|0,99
|0,97
|2,06
|Migros Ticaret
|19,90
|19,51
|2,00
|Odaş Elektrik
|4,35
|4,27
|1,87
|Metro Holding
|1,09
|1,07
|1,87