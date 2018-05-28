Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|10,22
|8,87
|15,22
|Odaş Elektrik
|4,71
|4,16
|13,22
|Fenerbahçe Futbol
|42,82
|38,16
|12,21
|Çemaş Döküm
|1,90
|1,74
|9,20
|İpek Doğal Enerji
|6,07
|5,70
|6,49
|Koç Holding
|14,98
|14,11
|6,17
|Ford Otosan
|65,90
|62,50
|5,44
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,68
|1,60
|5,00
|Gözde Girişim
|3,17
|3,02
|4,97
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,32
|3,17
|4,73
|Türk Hava Yolları
|17,33
|16,58
|4,52
|Tat Gıda
|4,11
|3,94
|4,31
|Pegasus
|26,78
|25,68
|4,28
|Tofaş Oto. Fab.
|24,98
|23,96
|4,26
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,22
|5,01
|4,19
|T.S.K.B.
|1,26
|1,21
|4,13
|Afyon Çimento
|5,57
|5,35
|4,11
|Zorlu Enerji
|1,53
|1,47
|4,08
|Turcas Petrol
|1,88
|1,81
|3,87
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,27
|0,26
|3,85