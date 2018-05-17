Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,00 0,92 8,70 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,26 7,69 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,91 5,67 4,23 Ayen Enerji 4,01 3,88 3,35 Ford Otosan 59,20 57,40 3,14 Vestel 9,30 9,02 3,10 TAV Havalimanları 21,56 20,94 2,96 Aselsan 24,40 23,70 2,95 Kardemir (D) 5,11 4,98 2,61 Halk GMYO 0,85 0,83 2,41 T. Halk Bankası 8,03 7,86 2,16 Fenerbahçe Futbol 35,10 34,38 2,09 Pegasus 27,64 27,08 2,07 Koç Holding 13,31 13,06 1,91 Yataş 26,06 25,60 1,80 Koza Altın 43,66 42,96 1,63 Sinpaş GMYO 0,66 0,65 1,54 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,42 3,37 1,48 Gözde Girişim 3,59 3,54 1,41 Park Elek.Madencilik 2,98 2,94 1,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)