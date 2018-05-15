Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 6,74 6,28 7,32 İpek Doğal Enerji 4,83 4,59 5,23 Sasa Polyester 9,95 9,58 3,87 Koza Altın 43,38 42,00 3,29 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,35 7,16 2,65 Datagate Bilgisayar 6,79 6,62 2,57 Alarko GMYO 44,20 43,20 2,31 Şekerbank 1,41 1,38 2,17 Kipa Ticaret 1,98 1,94 2,06 Kardemir (D) 5,03 4,93 2,03 Çemaş Döküm 1,65 1,62 1,85 Metro Holding 1,00 0,99 1,01 Bera Holding 2,17 2,15 0,93 Ereğli Demir Çelik 11,19 11,09 0,90 Global Yat. Holding 3,85 3,83 0,52 Galatasaray Sportif 2,25 2,24 0,45 Çemtaş 5,18 5,16 0,39 T. Halk Bankası 7,96 7,94 0,25 Aselsan 23,62 23,58 0,17 Pegasus 27,86 27,82 0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)