Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,10
|6,22
|14,15
|Sasa Polyester
|13,74
|12,68
|8,36
|Bera Holding
|2,19
|2,05
|6,83
|ICBC Turkey Bank
|6,26
|5,99
|4,51
|Koza Madencilik
|6,02
|5,80
|3,79
|Petkim
|5,20
|5,01
|3,79
|Netaş Telekom.
|10,30
|9,95
|3,52
|İhlas Holding
|0,36
|0,35
|2,86
|Koç Holding
|13,90
|13,52
|2,81
|Koza Altın
|42,16
|41,08
|2,63
|Kardemir (D)
|4,78
|4,66
|2,58
|İş Bankası (C)
|6,04
|5,90
|2,37
|Doğan Holding
|0,94
|0,92
|2,17
|Metro Holding
|0,94
|0,92
|2,17
|Türk Hava Yolları
|16,65
|16,30
|2,15
|Ereğli Demir Çelik
|10,93
|10,72
|1,96
|Fenerbahçe Futbol
|36,24
|35,56
|1,91
|T. Halk Bankası
|7,70
|7,56
|1,85
|Tofaş Oto. Fab.
|24,34
|23,90
|1,84
|Otokar
|75,15
|73,80
|1,83