Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,10 6,22 14,15 Sasa Polyester 13,74 12,68 8,36 Bera Holding 2,19 2,05 6,83 ICBC Turkey Bank 6,26 5,99 4,51 Koza Madencilik 6,02 5,80 3,79 Petkim 5,20 5,01 3,79 Netaş Telekom. 10,30 9,95 3,52 İhlas Holding 0,36 0,35 2,86 Koç Holding 13,90 13,52 2,81 Koza Altın 42,16 41,08 2,63 Kardemir (D) 4,78 4,66 2,58 İş Bankası (C) 6,04 5,90 2,37 Doğan Holding 0,94 0,92 2,17 Metro Holding 0,94 0,92 2,17 Türk Hava Yolları 16,65 16,30 2,15 Ereğli Demir Çelik 10,93 10,72 1,96 Fenerbahçe Futbol 36,24 35,56 1,91 T. Halk Bankası 7,70 7,56 1,85 Tofaş Oto. Fab. 24,34 23,90 1,84 Otokar 75,15 73,80 1,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)