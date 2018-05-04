Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|2,36
|2,28
|3,51
|Alarko Holding
|5,95
|5,75
|3,48
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|0,32
|3,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,10
|4,01
|2,24
|Şişe Cam
|4,48
|4,39
|2,05
|Çemaş Döküm
|1,59
|1,56
|1,92
|Coca Cola İçecek
|35,80
|35,20
|1,70
|Soda Sanayii
|5,02
|4,94
|1,62
|Fenerbahçe Futbol
|34,32
|33,82
|1,48
|Şekerbank
|1,47
|1,45
|1,38
|Akbank
|8,23
|8,15
|0,98
|Ford Otosan
|57,80
|57,30
|0,87
|Aksa
|12,40
|12,30
|0,81
|Emlak Konut GMYO
|2,55
|2,53
|0,79
|Anel Elektrik
|2,73
|2,71
|0,74
|Enka İnşaat
|4,80
|4,77
|0,63
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,82
|6,78
|0,59
|İş GMYO
|1,16
|1,15
|0,59
|Kipa Ticaret
|2,08
|2,07
|0,48
|Ülker Bisküvi
|20,66
|20,58
|0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)