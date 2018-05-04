Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,36 2,28 3,51 Alarko Holding 5,95 5,75 3,48 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,32 3,13 Yapı ve Kredi Bank. 4,10 4,01 2,24 Şişe Cam 4,48 4,39 2,05 Çemaş Döküm 1,59 1,56 1,92 Coca Cola İçecek 35,80 35,20 1,70 Soda Sanayii 5,02 4,94 1,62 Fenerbahçe Futbol 34,32 33,82 1,48 Şekerbank 1,47 1,45 1,38 Akbank 8,23 8,15 0,98 Ford Otosan 57,80 57,30 0,87 Aksa 12,40 12,30 0,81 Emlak Konut GMYO 2,55 2,53 0,79 Anel Elektrik 2,73 2,71 0,74 Enka İnşaat 4,80 4,77 0,63 Kordsa Teknik Tekstil 6,82 6,78 0,59 İş GMYO 1,16 1,15 0,59 Kipa Ticaret 2,08 2,07 0,48 Ülker Bisküvi 20,66 20,58 0,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)