Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ereğli Demir Çelik
|10,44
|10,16
|2,76
|İpek Doğal Enerji
|4,95
|4,84
|2,27
|Tofaş Oto. Fab.
|25,50
|25,02
|1,92
|Soda Sanayii
|4,92
|4,83
|1,86
|Koza Madencilik
|5,83
|5,75
|1,39
|Arçelik
|18,33
|18,08
|1,38
|Sabancı Holding
|9,75
|9,62
|1,35
|Emlak Konut GMYO
|2,46
|2,43
|1,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|16,18
|16,02
|1,00
|Kardemir (D)
|4,11
|4,07
|0,98
|Türk Hava Yolları
|16,85
|16,71
|0,84
|Bim Mağazalar
|69,50
|68,95
|0,80
|Tekfen Holding
|15,49
|15,38
|0,72
|Ford Otosan
|56,55
|56,15
|0,71
|Anadolu Cam
|3,13
|3,12
|0,32
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|0,33
|0,00
|Ak Enerji
|0,82
|0,82
|0,00
|Migros Ticaret
|22,80
|22,80
|0,00
|Sinpaş GMYO
|0,69
|0,69
|0,00
|Ege Endüstri
|318,70
|319,00
|-0,09