Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ereğli Demir Çelik 10,44 10,16 2,76 İpek Doğal Enerji 4,95 4,84 2,27 Tofaş Oto. Fab. 25,50 25,02 1,92 Soda Sanayii 4,92 4,83 1,86 Koza Madencilik 5,83 5,75 1,39 Arçelik 18,33 18,08 1,38 Sabancı Holding 9,75 9,62 1,35 Emlak Konut GMYO 2,46 2,43 1,23 Flap Kongre Toplantı Hiz. 16,18 16,02 1,00 Kardemir (D) 4,11 4,07 0,98 Türk Hava Yolları 16,85 16,71 0,84 Bim Mağazalar 69,50 68,95 0,80 Tekfen Holding 15,49 15,38 0,72 Ford Otosan 56,55 56,15 0,71 Anadolu Cam 3,13 3,12 0,32 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,33 0,00 Ak Enerji 0,82 0,82 0,00 Migros Ticaret 22,80 22,80 0,00 Sinpaş GMYO 0,69 0,69 0,00 Ege Endüstri 318,70 319,00 -0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)