Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 14,60 12,99 12,39 Aselsan 26,76 25,04 6,87 Arçelik 17,60 16,67 5,58 Otokar 85,75 83,35 2,88 Ford Otosan 55,85 54,30 2,85 Anadolu Cam 3,19 3,11 2,57 Good-Year 3,63 3,54 2,54 Garanti Bankası 9,35 9,17 1,96 Migros Ticaret 23,26 22,88 1,66 Turcas Petrol 2,14 2,11 1,42 Kordsa Teknik Tekstil 7,16 7,06 1,42 Ak Enerji 0,84 0,83 1,20 Halk GMYO 0,90 0,89 1,12 Şişe Cam 4,79 4,74 1,05 Metro Holding 0,96 0,95 1,05 Brisa 6,75 6,68 1,05 Net Holding 2,04 2,02 0,99 Tümosan Motor ve Traktör 6,14 6,08 0,99 Soda Sanayii 5,19 5,14 0,97 Beşiktaş Futbol Yat. 3,38 3,35 0,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)