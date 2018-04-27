Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|14,60
|12,99
|12,39
|Aselsan
|26,76
|25,04
|6,87
|Arçelik
|17,60
|16,67
|5,58
|Otokar
|85,75
|83,35
|2,88
|Ford Otosan
|55,85
|54,30
|2,85
|Anadolu Cam
|3,19
|3,11
|2,57
|Good-Year
|3,63
|3,54
|2,54
|Garanti Bankası
|9,35
|9,17
|1,96
|Migros Ticaret
|23,26
|22,88
|1,66
|Turcas Petrol
|2,14
|2,11
|1,42
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,16
|7,06
|1,42
|Ak Enerji
|0,84
|0,83
|1,20
|Halk GMYO
|0,90
|0,89
|1,12
|Şişe Cam
|4,79
|4,74
|1,05
|Metro Holding
|0,96
|0,95
|1,05
|Brisa
|6,75
|6,68
|1,05
|Net Holding
|2,04
|2,02
|0,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,14
|6,08
|0,99
|Soda Sanayii
|5,19
|5,14
|0,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,38
|3,35
|0,90