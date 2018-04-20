Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anel Elektrik 3,02 2,89 4,50 Doğuş Otomotiv 7,79 7,48 4,14 Albaraka Türk 1,65 1,60 3,12 ICBC Turkey Bank 5,58 5,43 2,76 Şekerbank 1,65 1,61 2,48 Kardemir (D) 4,33 4,25 1,88 Gözde Girişim 4,82 4,74 1,69 Banvit 16,04 15,83 1,33 Halkbank 9,37 9,27 1,08 Şişe Cam 4,90 4,85 1,03 Metro Holding 1,00 0,99 1,01 Galatasaray Sportif 2,19 2,17 0,92 Turcas Petrol 2,23 2,21 0,90 Mavi Giyim 50,20 49,80 0,80 Park Elek.Madencilik 3,92 3,89 0,77 Migros Ticaret 23,98 23,80 0,76 Soda Sanayii 5,33 5,29 0,76 Anadolu Efes 26,72 26,52 0,75 Yapı ve Kredi Bank. 4,37 4,34 0,69 Sabancı Holding 10,24 10,18 0,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)