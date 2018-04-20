Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anel Elektrik
|3,02
|2,89
|4,50
|Doğuş Otomotiv
|7,79
|7,48
|4,14
|Albaraka Türk
|1,65
|1,60
|3,12
|ICBC Turkey Bank
|5,58
|5,43
|2,76
|Şekerbank
|1,65
|1,61
|2,48
|Kardemir (D)
|4,33
|4,25
|1,88
|Gözde Girişim
|4,82
|4,74
|1,69
|Banvit
|16,04
|15,83
|1,33
|Halkbank
|9,37
|9,27
|1,08
|Şişe Cam
|4,90
|4,85
|1,03
|Metro Holding
|1,00
|0,99
|1,01
|Galatasaray Sportif
|2,19
|2,17
|0,92
|Turcas Petrol
|2,23
|2,21
|0,90
|Mavi Giyim
|50,20
|49,80
|0,80
|Park Elek.Madencilik
|3,92
|3,89
|0,77
|Migros Ticaret
|23,98
|23,80
|0,76
|Soda Sanayii
|5,33
|5,29
|0,76
|Anadolu Efes
|26,72
|26,52
|0,75
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,37
|4,34
|0,69
|Sabancı Holding
|10,24
|10,18
|0,59