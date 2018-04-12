Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 266,20 257,40 3,42 Yataş 30,06 29,10 3,30 Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,50 9,20 3,26 Ege Endüstri 383,90 374,10 2,62 Galatasaray Sportif 2,13 2,09 1,91 Albaraka Türk 1,67 1,64 1,83 Tat Gıda 5,18 5,09 1,77 İş GMYO 1,30 1,28 1,56 Akbank 9,13 8,99 1,56 Sinpaş GMYO 0,68 0,67 1,49 Yapı ve Kredi Bank. 4,25 4,19 1,43 Koza Altın 45,92 45,28 1,41 Good-Year 3,63 3,58 1,40 Turkcell 14,05 13,86 1,37 Halkbank 8,46 8,35 1,32 Aksa 15,58 15,38 1,30 Migros Ticaret 22,04 21,76 1,29 İş Bankası (C) 6,47 6,39 1,25 Borusan Mannesmann 12,51 12,36 1,21 Çemaş Döküm 1,79 1,77 1,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)