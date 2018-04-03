Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|1,40
|1,33
|5,26
|Kipa Ticaret
|3,83
|3,70
|3,51
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|18,80
|18,23
|3,13
|Türk Hava Yolları
|19,47
|19,04
|2,26
|Metro Holding
|1,01
|0,99
|2,02
|İhlas Holding
|0,51
|0,50
|2,00
|Borusan Mannesmann
|12,74
|12,50
|1,92
|TAV Havalimanları
|24,02
|23,60
|1,78
|Koza Altın
|44,60
|43,90
|1,59
|Türk Telekom
|6,65
|6,55
|1,53
|Tüpraş
|109,60
|108,00
|1,48
|Ereğli Demir Çelik
|10,50
|10,35
|1,45
|Migros Ticaret
|24,14
|23,80
|1,43
|Sinpaş GMYO
|0,75
|0,74
|1,35
|Albaraka Türk
|1,60
|1,58
|1,27
|Şekerbank
|1,71
|1,69
|1,18
|İhlas Gayrimenkul
|1,76
|1,74
|1,15
|Ak Enerji
|0,93
|0,92
|1,09
|Sabancı Holding
|10,27
|10,17
|0,98
|Net Holding
|2,26
|2,24
|0,89