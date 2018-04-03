Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,40 1,33 5,26 Kipa Ticaret 3,83 3,70 3,51 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,80 18,23 3,13 Türk Hava Yolları 19,47 19,04 2,26 Metro Holding 1,01 0,99 2,02 İhlas Holding 0,51 0,50 2,00 Borusan Mannesmann 12,74 12,50 1,92 TAV Havalimanları 24,02 23,60 1,78 Koza Altın 44,60 43,90 1,59 Türk Telekom 6,65 6,55 1,53 Tüpraş 109,60 108,00 1,48 Ereğli Demir Çelik 10,50 10,35 1,45 Migros Ticaret 24,14 23,80 1,43 Sinpaş GMYO 0,75 0,74 1,35 Albaraka Türk 1,60 1,58 1,27 Şekerbank 1,71 1,69 1,18 İhlas Gayrimenkul 1,76 1,74 1,15 Ak Enerji 0,93 0,92 1,09 Sabancı Holding 10,27 10,17 0,98 Net Holding 2,26 2,24 0,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)