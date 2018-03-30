Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Altın
|41,88
|40,66
|3,00
|Sinpaş GMYO
|0,74
|0,72
|2,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,57
|4,45
|2,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|0,38
|2,63
|Anel Elektrik
|3,18
|3,12
|1,92
|Park Elek.Madencilik
|4,03
|3,96
|1,77
|Çemtaş
|4,62
|4,55
|1,54
|Alarko Holding
|6,63
|6,53
|1,53
|Doğan Holding
|1,35
|1,33
|1,50
|Borusan Mannesmann
|12,37
|12,19
|1,48
|Bizim Mağazaları
|7,84
|7,74
|1,29
|Koza Madencilik
|6,28
|6,20
|1,29
|Coca Cola İçecek
|36,48
|36,04
|1,22
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,35
|3,31
|1,21
|Tofaş Oto. Fab.
|26,82
|26,50
|1,21
|Bim Mağazalar
|72,20
|71,35
|1,19
|GSD Holding
|0,94
|0,93
|1,08
|Gözde Girişim
|4,77
|4,72
|1,06
|Tat Gıda
|5,76
|5,70
|1,05
|Vakıflar Bankası
|6,56
|6,50
|0,92