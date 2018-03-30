Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Altın 41,88 40,66 3,00 Sinpaş GMYO 0,74 0,72 2,78 Yapı ve Kredi Bank. 4,57 4,45 2,70 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,38 2,63 Anel Elektrik 3,18 3,12 1,92 Park Elek.Madencilik 4,03 3,96 1,77 Çemtaş 4,62 4,55 1,54 Alarko Holding 6,63 6,53 1,53 Doğan Holding 1,35 1,33 1,50 Borusan Mannesmann 12,37 12,19 1,48 Bizim Mağazaları 7,84 7,74 1,29 Koza Madencilik 6,28 6,20 1,29 Coca Cola İçecek 36,48 36,04 1,22 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,35 3,31 1,21 Tofaş Oto. Fab. 26,82 26,50 1,21 Bim Mağazalar 72,20 71,35 1,19 GSD Holding 0,94 0,93 1,08 Gözde Girişim 4,77 4,72 1,06 Tat Gıda 5,76 5,70 1,05 Vakıflar Bankası 6,56 6,50 0,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)