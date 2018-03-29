Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|2,27
|2,17
|4,61
|Aygaz
|14,70
|14,12
|4,13
|Tüpraş
|111,70
|107,50
|3,91
|İhlas Gayrimenkul
|1,80
|1,74
|3,45
|Kardemir (D)
|3,96
|3,83
|3,39
|Türk Hava Yolları
|19,15
|18,58
|3,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|0,38
|2,63
|Göltaş Çimento
|63,70
|62,25
|2,33
|Koza Altın
|40,82
|39,96
|2,15
|Ak Enerji
|0,96
|0,94
|2,13
|Metro Holding
|0,99
|0,97
|2,06
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,98
|8,80
|2,05
|Alarko GMYO
|47,96
|47,00
|2,04
|İhlas Holding
|0,50
|0,49
|2,04
|Ülker Bisküvi
|22,14
|21,70
|2,03
|Gözde Girişim
|4,76
|4,67
|1,93
|Global Yat. Holding
|3,91
|3,84
|1,82
|Pegasus
|35,08
|34,50
|1,68
|İş GMYO
|1,28
|1,26
|1,59
|Anadolu Efes
|26,90
|26,50
|1,51