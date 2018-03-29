Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,27 2,17 4,61 Aygaz 14,70 14,12 4,13 Tüpraş 111,70 107,50 3,91 İhlas Gayrimenkul 1,80 1,74 3,45 Kardemir (D) 3,96 3,83 3,39 Türk Hava Yolları 19,15 18,58 3,07 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,38 2,63 Göltaş Çimento 63,70 62,25 2,33 Koza Altın 40,82 39,96 2,15 Ak Enerji 0,96 0,94 2,13 Metro Holding 0,99 0,97 2,06 Tümosan Motor ve Traktör 8,98 8,80 2,05 Alarko GMYO 47,96 47,00 2,04 İhlas Holding 0,50 0,49 2,04 Ülker Bisküvi 22,14 21,70 2,03 Gözde Girişim 4,76 4,67 1,93 Global Yat. Holding 3,91 3,84 1,82 Pegasus 35,08 34,50 1,68 İş GMYO 1,28 1,26 1,59 Anadolu Efes 26,90 26,50 1,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)