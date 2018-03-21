Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kipa Ticaret 4,03 3,67 9,81 Sasa Polyester 13,61 12,76 6,66 Tat Gıda 6,22 5,95 4,54 Türk Traktör 74,15 71,88 3,16 Coca Cola İçecek 37,68 36,64 2,84 Vestel 10,77 10,51 2,47 İhlas Gayrimenkul 1,86 1,82 2,20 İhlas Holding 0,50 0,49 2,04 Ülker Bisküvi 23,02 22,56 2,04 Turcas Petrol 2,57 2,52 1,98 Turkcell 15,40 15,11 1,92 Tüpraş 117,10 115,50 1,39 Doğan Holding 0,74 0,73 1,37 Ford Otosan 63,50 62,65 1,36 Tofaş Oto. Fab. 26,98 26,62 1,35 Park Elek.Madencilik 3,95 3,90 1,28 Migros Ticaret 23,70 23,40 1,28 Alarko Holding 6,58 6,50 1,23 Akbank 10,17 10,05 1,19 Kordsa Global 7,73 7,64 1,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)