Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kipa Ticaret
|4,03
|3,67
|9,81
|Sasa Polyester
|13,61
|12,76
|6,66
|Tat Gıda
|6,22
|5,95
|4,54
|Türk Traktör
|74,15
|71,88
|3,16
|Coca Cola İçecek
|37,68
|36,64
|2,84
|Vestel
|10,77
|10,51
|2,47
|İhlas Gayrimenkul
|1,86
|1,82
|2,20
|İhlas Holding
|0,50
|0,49
|2,04
|Ülker Bisküvi
|23,02
|22,56
|2,04
|Turcas Petrol
|2,57
|2,52
|1,98
|Turkcell
|15,40
|15,11
|1,92
|Tüpraş
|117,10
|115,50
|1,39
|Doğan Holding
|0,74
|0,73
|1,37
|Ford Otosan
|63,50
|62,65
|1,36
|Tofaş Oto. Fab.
|26,98
|26,62
|1,35
|Park Elek.Madencilik
|3,95
|3,90
|1,28
|Migros Ticaret
|23,70
|23,40
|1,28
|Alarko Holding
|6,58
|6,50
|1,23
|Akbank
|10,17
|10,05
|1,19
|Kordsa Global
|7,73
|7,64
|1,18