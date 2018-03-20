Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Banvit 17,98 17,30 3,93 GSD Holding 0,89 0,86 3,49 Türk Hava Yolları 18,40 17,88 2,91 ICBC Turkey Bank 4,62 4,49 2,90 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,40 2,50 Koza Madencilik 6,43 6,28 2,39 İpek Doğal Enerji 5,26 5,14 2,33 Ak Enerji 0,93 0,91 2,20 Ülker Bisküvi 22,42 21,96 2,09 Anadolu Cam 3,56 3,50 1,71 Tat Gıda 6,02 5,92 1,71 Turcas Petrol 2,52 2,48 1,61 Vakıflar Bankası 6,73 6,63 1,51 Park Elek.Madencilik 3,91 3,86 1,30 Akbank 9,98 9,86 1,22 Vakıf GMYO 2,63 2,60 1,15 Halk GMYO 0,90 0,89 1,12 Pegasus 35,78 35,42 1,02 Metro Holding 1,02 1,01 0,99 Hürriyet Gzt. 1,02 1,01 0,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)