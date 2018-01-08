Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 6,90 6,60 4,55 Türk Traktör 79,45 76,10 4,40 Ak Enerji 0,99 0,95 4,21 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,65 5,43 4,05 Bera Holding 6,41 6,18 3,72 Global Yat. Holding 4,04 3,91 3,32 Sasa Polyester 12,87 12,48 3,12 Anadolu Cam 3,04 2,95 3,05 Aksa Enerji 4,54 4,41 2,95 Sinpaş GMYO 0,78 0,76 2,63 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,39 2,56 Türk Telekom 6,55 6,39 2,50 Vakıf GMYO 2,74 2,68 2,24 Şekerbank 1,85 1,81 2,21 Şişe Cam 4,89 4,79 2,09 Turcas Petrol 2,55 2,50 2,00 Petkim 8,54 8,38 1,91 Soda Sanayii 5,34 5,24 1,91 Göltaş Çimento 67,35 66,10 1,89 İhlas Holding 0,54 0,53 1,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)